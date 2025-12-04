مفتي عام المملكة يستقبل الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون

استقبل سماحة المفتي العام للمملكة، رئيس هيئة كبار العلماء، الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبدالله الفوزان، في مقر الرئاسة بالرياض اليوم، الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، علي بن عبدالله الزيد، وعددًا من منسوبي الهيئة.