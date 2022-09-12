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"محافظ الأفلاج" يضع مطالب الأهالي بالإنارة والسفلتة والنظافة بين يدي وكيل الأمانة

ضمن ركائز الخدمات الرئيسية لجودة الحياة وتحسين المشهد الحضري
محافظ الأفلاج أحمد العلم وعبدالرحمن الخريف
محافظ الأفلاج أحمد العلم وعبدالرحمن الخريف
مسلم الهوامله
مسلم الهوامله

وضع محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم عددًا من مطالب الأهالي بين يدي وكيل الأمانة لشؤون بلديات المنطقة الدكتور عبدالرحمن بن ناصر الخريف، على هامش زيارته للمحافظة؛ للاطلاع على سير العمل في ‫بلدية الأفلاج ومنجزاتها ومستهدفاتها ومشاريعها الخدمية‫.

وتَضمنت مطالب الأهالي في العديد من الأحياء بالأفلاج "الإنارة، والسفلتة، والنظافة"؛ كونها تعتبر من ركائز الخدمات الرئيسية لجودة الحياة وتحسين المشهد الحضري.

وأكد محافظ الأفلاج ضرورة إيجاد حلول جذرية فعالة عاجلة لتلك المطالب، كما جاء في مطالب الأهالي، التطلعاتُ في إنجاز بعض المشاريع البلدية المتعثرة.

الأفلاج
محافظ الأفلاج

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