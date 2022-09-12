"محافظ الأفلاج" يضع مطالب الأهالي بالإنارة والسفلتة والنظافة بين يدي وكيل الأمانة

وضع محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم عددًا من مطالب الأهالي بين يدي وكيل الأمانة لشؤون بلديات المنطقة الدكتور عبدالرحمن بن ناصر الخريف، على هامش زيارته للمحافظة؛ للاطلاع على سير العمل في ‫بلدية الأفلاج ومنجزاتها ومستهدفاتها ومشاريعها الخدمية‫.