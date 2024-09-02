لا تعطهم ومعاً نكافح التسوّل.. سقوط عدد من المتسوّلين في قبضة رجال الأمن بجدة

واصلت الجهات الأمنية جهودها في مختلف مناطق المملكة؛ لرصد وضبط المتسوّلين في الشوارع وأمام المحال التجارية والمولات وبمواقف السيارات.
وأسفرت الجهود الأمنية في جدة، عن رصد وضبط مقيم من الجنسية المصرية وامرأة من الجنسية المغربية يمارسان التسوّل بشكلٍ غير مباشر عبر بيع مستلزمات الهواتف الذكية كغطاءٍ للتسوّل.
وتحت عنوان "معاً نكافح التسوّل"، أوضح حساب الأمن العام على "إكس"، أنه تمّ رصد وضبط امرأة من الجنسية الباكستانية تمارس التسوّل بشكلٍ مباشرٍ عبر استعطاف المجتمع والمارة.
وضبطت الجهات الأمنية شخصاً من الجنسية الصومالية يقوم بالتسوّل بشكلٍ غير مباشر من خلال غسل المركبات المتوقفة.
ونوّه الأمن العام بضرورة الإبلاغ عن حالات التسوّل على الرقم 911 بمناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، والرقم 999 في جميع المحافظات ومناطق المملكة؛ مذكّراً بأن مكافحة التسوّل مسؤوليتنا جميعاً.