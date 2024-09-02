لا تعطهم ومعاً نكافح التسوّل.. سقوط عدد من المتسوّلين في قبضة رجال الأمن بجدة

وأسفرت الجهود الأمنية في جدة، عن رصد وضبط مقيم من الجنسية المصرية وامرأة من الجنسية المغربية يمارسان التسوّل بشكلٍ غير مباشر عبر بيع مستلزمات الهواتف الذكية كغطاءٍ للتسوّل.