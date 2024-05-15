المملكة وإستونيا توقعان مذكرة تفاهم بشأن مستقبل أساليب النقل الحديثة

وتهدف مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون، وتجسيد الشراكة الإستراتيجية في مجال مستقبل أساليب النقل الحديثة، وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين، بالإضافة إلى دعم وتبنّي أحدث أساليب النقل من خلال استخدام التقنيات المتقدمة، ومواءمة السياسات والتشريعات الخاصة، وتبادل ودعم الخبرات لحل التحديات التي تواجه قطاع النقل والخدمات اللوجستية.