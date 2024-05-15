المملكة وإستونيا توقعان مذكرة تفاهم بشأن مستقبل أساليب النقل الحديثة

وقّعت المملكة وجمهورية إستونيا مذكرة تفاهم في مجال مستقبل أساليب النقل الحديثة.
ووقّع المذكرة من الجانب السعودي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، فيما مثّل الجانب الإستوني وزير المناخ كريستين ميشال.
وتهدف مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون، وتجسيد الشراكة الإستراتيجية في مجال مستقبل أساليب النقل الحديثة، وفق الأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في البلدين، بالإضافة إلى دعم وتبنّي أحدث أساليب النقل من خلال استخدام التقنيات المتقدمة، ومواءمة السياسات والتشريعات الخاصة، وتبادل ودعم الخبرات لحل التحديات التي تواجه قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
حضر توقيع الاتفاقية سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إستونيا نسرين بنت حمد الشبل، والوفد المرافق.