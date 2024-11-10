مطار الملك عبدالعزيز الدولي يسجل رقمًا جديدًا في أعداد المسافرين اليومية

وأوضحت "مطارات جدة" في بيان تفصيلي، أن هذا الرقم القياسي قد تم تسجيله الأربعاء الماضي الموافق 6 نوفمبر 2024م، وبلغ 161,189 مسافرًا منهم 79,994 مسافرًا قادمًا، و 81,195 مسافرًا مغادرًا، في حين بلغ إجمالي الرحلات الجوية في اليوم نفسه 817 رحلة بمعدل 34 رحلة قادمة ومغادرة في الساعة الواحدة، فيما بلغ حجم الحقائب المخدومة على تلك الرحلات 132,189 حقيبة.