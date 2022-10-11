استخراج 100 حصوة من مثانة مريض ثمانيني بـ"تخصصي الطائف"

استخرج فريق جراحة المسالك البولية بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف ما يزيد عن 100 حصوة من المثانة لمريض بالعقد الثامن من عمره كان يعاني من آلام مستمرة، وبشكلٍ مزمن بمرض فقر الدم .
وفي التفاصيل التي ذكرها لـ"سبق" سراج الحميدان، المتحدث الرسمي بصحة الطائف، فإن المريض كان يراجع قسم المسالك، وتبين من الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية التي أجريت له أن المريض يعاني من تضخم في غدة البروستات، حيث بلغ حجمها 220 جرامًا، وأن الحجم الطبيعي للغدة يبلغ 20 جرامًا, وأيضًا اكتشف الأطباء وجود عدد كبير من الحصوات بالمثانة .
وأشار الحميدان إلى أن الفريق الطبي برئاسة الدكتور عبدالعزيز المالكي، رئيس قسم المسالك، والدكتور إبراهيم سلمان استشاري جراحة المسالك البولية، قام بإجراء عملية بالتعاون مع فريق متمكن من التخدير وطاقم العمليات باستخراج للحصوات التي تجاوز عددها 100 حصوة، كما تم استئصال غدة البروستات المتضخمة .
وأكد "الحميدان" أن العملية تكللت بالنجاح - ولله الحمد - ويتم الآن تهيئة المريض للخروج من المستشفى .