استخراج 100 حصوة من مثانة مريض ثمانيني بـ"تخصصي الطائف"

وفي التفاصيل التي ذكرها لـ"سبق" سراج الحميدان، المتحدث الرسمي بصحة الطائف، فإن المريض كان يراجع قسم المسالك، وتبين من الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية التي أجريت له أن المريض يعاني من تضخم في غدة البروستات، حيث بلغ حجمها 220 جرامًا، وأن الحجم الطبيعي للغدة يبلغ 20 جرامًا, وأيضًا اكتشف الأطباء وجود عدد كبير من الحصوات بالمثانة .