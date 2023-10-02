"الصحة": لا يُنصح باستخدام هذا الدواء خلال الحمل دون إشراف طبي.. هنا البدائل

حذّرت وزارة الصحة، من استخدام دواء لورين (لوراتادين) لعلاج البرد، خلال فترة الحمل بدون إشراف الطبيب المعالج لتحديد مدى الاحتياج ومأمونية الاستخدام؛ مشيرة إلى أن البديل للتخلص من الزكام وآلام الحلق يمكن أن يكون بالراحة والإكثار من شرب السوائل الدافئة الخالية من الكافيين واستخدام المحلول الملحي الطبي للأنف.
وأضافت الوزارة ردًّا على استفسار أحد المتابعين على حساب الصحة -937 على "إكس"- حول مأمونية الدواء للحوامل في حالة الإصابة بالزكام وآلام الحلق، أن استشارة الطبيب واجبة لتحديد مدى الاحتياج ومأمونية الاستخدام للحالة الصحية.
وأردفت أنه في حال استمرار الأعراض أو زيادة حدتها ينبغي مراجعة الطبيب المعالج لتشخيص وتقييم الحالة الصحية سريريًّا وتحديد ما يلزم لها.