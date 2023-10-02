"الصحة": لا يُنصح باستخدام هذا الدواء خلال الحمل دون إشراف طبي.. هنا البدائل

حذّرت وزارة الصحة، من استخدام دواء لورين (لوراتادين) لعلاج البرد، خلال فترة الحمل بدون إشراف الطبيب المعالج لتحديد مدى الاحتياج ومأمونية الاستخدام؛ مشيرة إلى أن البديل للتخلص من الزكام وآلام الحلق يمكن أن يكون بالراحة والإكثار من شرب السوائل الدافئة الخالية من الكافيين واستخدام المحلول الملحي الطبي للأنف.