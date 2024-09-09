"مواقف الرياض".. تركيب أكثر من 60 جهاز دفع و7 آلاف مستخدم للتطبيق خلال أسبوعين من إطلاق مرحلة التشغيل التجريبي

أفادت أمانة منطقة الرياض أنه تم تركيب أكثر من 60 جهاز دفع إلكتروني يعمل بالطاقة الشمسية ، وأكثر من 180 لوحة إرشادية، خلال أسبوعين من إعلانها لإطلاق مشروع مواقف الرياض في مرحلة التشغيل التجريبي في أكثر من 2000 موقف عام بالشوارع التجارية، وما يزيد عن 17 ألف موقف مدار غير مدفوع بالأحياء السكنية المجاورة للمواقف العامة المدفوعة، وذلك قبل مرحلة التدشين الرسمي خلال الشهر القادم.
وشهدت مرحلة التشغيل التجريبي تسجيل أكثر من 500 ألف زيارة على الموقع الإلكتروني لمشروع "مواقف الرياض"، فيما سجل أكثر من 7 آلاف مستخدم على التطبيق الذي يوفر كافة وسائل الدفع الرقمية، ويتوفر على أنظمة التشغيل iOS وAndroid، .
ويأتي انطلاق مشروع مواقف الرياض في إطار المخطط العام للمواقف العامة للسيارات، الذي يهدف لتعزيز جودة الحياة في العاصمة من خلال تنظيم المواقف العامة، وتطوير الحلول الذكية والمبتكرة للحد من الممارسات الخاطئة والعشوائية، بما يسهم في الارتقاء بتجربة التنقل للسكان والزوّار، وتنظيم وتسهيل العثور على المواقف.
وتوفر المواقف المدارة في الأحياء السكنية الحماية لسكانها من خلال الحد من تسرب السيارات من المواقف المدفوعة إلى داخل الأحياء، وهو ما يتطلب التمييز بين مركبات السكان من غيرهم، ويتم ذلك عن طريق تطبيق مواقف الرياض عبر إصدار تراخيص سكنية لمركبات سكان الأحياء في كل منطقة، بما يضمن حقوقهم في المواقف غير المدفوعة بالأحياء.
وبادرت أمانة الرياض بجعل مواقف السيارات خلال مرحلة التشغيل التجريبي مُعفاة من أجرة الوقوف، على أن يتم بدء العمل بنظام أجرة الوقوف لكل ساعة في المواقف العامة المدفوعة بالشوارع التجارية بعد التدشين الرسمي المقرر في أكتوبر المقبل، حيث سيقدم تطبيق "مواقف الرياض" خدمات دفع متعددة وآمنة، تتضمن كافة وسائل الدفع الرقمية لتعزيز تجربة المستخدم وتسهيل تعاملاته المالية، بالإضافة الى خيارات ووسائل الدفع الأخرى، مثل أجهزة الدفع نقداً وعبر الموقع الإلكتروني.
ويقدم مشروع مواقف الرياض ميزة جديدة تتيح لمُلاك السيارات الاستفادة من فترة سماح تصل إلى 15 دقيقة قبل تفعيل حساب مدة الوقوف، مراعاة لبعض المواقف الاستثنائية والظروف الشخصية التي قد تجبر السكان والزوار على المغادرة بعد الوقوف مباشرة.
وتعكس نتائج التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى جهود أمانة منطقة الرياض لتعزيز الخدمات البلدية من خلال تطبيق حلول مبتكرة وفعّالة تسهم في تعزيز جودة الحياة للسكان والزوّار، وتحقيق الاستفادة المثلى من مواقف السيارات، انطلاقًا نحو منظومة متكاملة للمواقف تدعم التنمية المستدامة ورفاه الإنسان.
وانطلق مشروع مواقف الرياض في مرحلته الأولى، بعد دراسة التجارب المشابهة السابقة محليًا وعالميًا للاستفادة منها ولتفادي التحديات التي واجهتها، مُستهدفًا تنظيم وإدارة أكثر من 140 ألف موقف مُدار غير مدفوع في الأحياء السكنية، وإدارة أكثر من 24 ألف موقف عام مدفوع في الشوارع التجارية، بما يعزز تجربة التنقل ويساهم في تسهيل العثور على مواقف السيارات.
وتغطي المرحلة الأولى من المشروع 12 منطقة موزعة على أحياء الورود، الرحمانية، غرب العليا، المروج، الملك فهد، السليمانية، إضافةً إلى 4 مناطق أخرى في أحياء جنوب مدينة الرياض، سعيًا إلى تشغيل وإدارة المواقف لتعزيز المنظومة التجارية في هذه المناطق، من خلال تنشيط الحركة التجارية في المناطق المجاورة للمواقف العامة.