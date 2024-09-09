"مواقف الرياض".. تركيب أكثر من 60 جهاز دفع و7 آلاف مستخدم للتطبيق خلال أسبوعين من إطلاق مرحلة التشغيل التجريبي

وانطلق مشروع مواقف الرياض في مرحلته الأولى، بعد دراسة التجارب المشابهة السابقة محليًا وعالميًا للاستفادة منها ولتفادي التحديات التي واجهتها، مُستهدفًا تنظيم وإدارة أكثر من 140 ألف موقف مُدار غير مدفوع في الأحياء السكنية، وإدارة أكثر من 24 ألف موقف عام مدفوع في الشوارع التجارية، بما يعزز تجربة التنقل ويساهم في تسهيل العثور على مواقف السيارات.