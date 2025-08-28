بيان "سعودي إيطالي" يؤكد الالتزام بتحقيق سلام شامل ومستدام في الشرق الأوسط

صدر بيان مشترك عن وزيري خارجية المملكة العربية السعودية والجمهورية الإيطالية، أكدا فيه التزام البلدين بتحقيق سلام عادل وآمن وشامل ومستدام في منطقة الشرق الأوسط.
ودعا الوزيران إلى الوقف الفوري للحرب في غزة، والإفراج العاجل عن جميع الرهائن، مع إدانة أي إجراءات أحادية أو أعمال عنف في الضفة الغربية تُقوّض حل الدولتين.
وشدد البيان على ضرورة السماح بوصول المساعدات الإنسانية والإمدادات الحيوية إلى جميع مناطق قطاع غزة دون قيود، ورفع القيود عن إيرادات المقاصة الفلسطينية المحتجزة.
كما جدّد الوزيران رفضهما القاطع لأي تهجير للفلسطينيين تحت أي ذريعة، مؤكدين الالتزام التام بمبدأ عدم التهجير والطرد.
وأشار البيان إلى أن أي ترتيبات لما بعد الحرب يجب أن ترتبط بتنفيذ واضح ومحدد زمنيًا لحل سياسي ينهي الاحتلال ويُحقق السلام العادل والشامل.
واختتم البيان بالتأكيد على بحث المملكة وإيطاليا سُبل التعاون الفاعل لتمكين السلطة الفلسطينية وفق حل الدولتين، بما ينسجم مع رؤية البلدين لإحلال السلام والأمن في المنطقة والعالم.