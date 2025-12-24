م.الحيدري: إلغاء "المقابل المالي" يدعم تنافسية الصناعة الوطنية عالمياً

ميزة تنافسية

وبيّن "الحيدري" أن إلغاء المقابل المالي يرفع من تنافسية التكاليف الإنتاجية محلياً، ويمنح المصانع السعودية ميزة تفضيلية في الأسواق الخارجية عبر خفض سعر التكلفة النهائي للمنتج، مشيراً إلى أن هذا القرار يسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات النوعية للقطاع الصناعي، حيث يجد المستثمر بيئة محفزة تساعد على استدامة العمليات الإنتاجية وزيادة حصة المنتج السعودي في سلاسل الإمداد الدولية.