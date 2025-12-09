16 مهرة تتأهل في اليوم الأول لعرض جمال الخيل العربية بديراب

أسفرت النتائج النهائية عن تأهل 16 مهرة تمثل 16 مربطًا مختلفًا، فيما بلغ عدد الخيل المتوجة في اليوم الأول 80 خيلًا من 71 مربطًا مشاركًا.

جاءت المراكز الأولى في الفئات الثماني على النحو الآتي: “تي إس إل مليكة جي إل” في فئة (أ)، “بوريا” لمربط سما نجد في فئة (ب)، “لطيفة النوف” في فئة (ج)، “إريكا الخالد” في فئة (د)، “إف شيخة” في فئة (هـ)، “تولين إم إس” في فئة (و)، “مناير أجمل” لمربط سليمان القرطون في فئة (ز)، و”ديم تي” في فئة (ح).

شهدت الفعالية حضورًا جماهيريًا لافتًا، وسط إشادة واسعة بالتنظيم والمستوى الفني، ما يعكس مكانة العرض الدولي ودوره في إبراز جمال الخيل العربية الأصيلة وتعزيز حضور الإنتاج المحلي في المنافسات الدولية.

تتواصل فعاليات العرض خلال الأيام المقبلة لتشمل فئات المهرات والأمهار والأفراس والفحول بمختلف الأعمار، وصولًا إلى تتويج الأبطال في اليوم الختامي يوم السبت، في نسخة تُعد من الأبرز والأقوى بتاريخ عروض الخيل العربية بالمملكة