فيصل بن فرحان يلتقي وزير خارجية أرمينيا ويوقعان مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، يوم أمس الجمعة، معالي وزير خارجية جمهورية أرمينا أرارات ميرزويان، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.