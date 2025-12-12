سماء المملكة تترقب ذروة شهب التوأميات فجر الأحد وسط عرض لامع ومصدر فريد من "فايثون"

وأشار أبو زاهرة إلى أن مصدر معظم زخات الشهب هو المذنبات، إلا أن شهب التوأميات تختلف، إذ تأتي من الكويكب الصخري 3200 فايثون، المعروف أيضًا بـ"المذنب الصخري"، والذي يقترب من الشمس لمسافة تبلغ نحو 21 مليون كيلومتر، مما يؤدي إلى تسخين سطحه الصخري وإطلاق الغبار الذي يُحدث هذه الشهب اللامعة.