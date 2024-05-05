"الخليف" يُكَرّم المشاركين في فعاليات أسبوع البيئة 2024 "تعرف بيئتك؟" بجدة

وفي التفاصيل أوضح مدير إدارة البيئة بفرع مكة المكرمة المهندس عبدالله الصبحي في كلمة ألقاها خلال حفل التكريم، أنه تم تكريم قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة، وفرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمكة، وفرع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وجمعية مراكز الأحياء بالمنطقة، وجمعية المسؤولية الاجتماعية بمحافظة جدة، وجمعية بيئة المستقبل، وجمعية المشاريع البيئية التعاونية، والشركة السعودية لإعادة التدوير- سيرك، وشركة آفاق البيئة، وشركة العقبي للاستشارات المهنية والبيئية، ومؤسسة تنمية الغطاء النباتي الأهلية- مروج، وشركة الشعيبة للمياه والكهرباء، والناشط البيئي أيوب بن علي الغامدي، والمهندسة والفنانة التشكيلية حنان الأعرج؛ لمساهمتهم الفاعلة في إنجاح فعاليات أسبوع البيئة بمحافظة جدة، والتي تأتي انطلاقًا من تكامل الأدوار بين جميع الجهات؛ بهدف تبادل الأفكار والمقترحات والمبادرات المتعلقة بقطاع البيئة والتشجير، وإبراز الجهود وتسليط الضوء على أهم الحلول والتقنيات المستخدمة والطرق المتبعة والتعريف بها، والتي تستخدم في مجال المحافظة على البيئة.