"الخليف" يُكَرّم المشاركين في فعاليات أسبوع البيئة 2024 "تعرف بيئتك؟" بجدة

كرّم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف ونائبه المهندس وليد آل دغيس، اليوم، المشاركين في الفعاليات والبرامج التوعوية والإرشادية التي صاحبت أسبوع البيئة الذي نظمه الفرع لهذا العام تحت شعار "تعرف بيئتك؟!"، بمقر المعرض في بروميناد بمحافظة جدة.
وأكد "الخليف" أن البرامج والفعاليات المتنوعة التي نُفّذت خلال أسبوع البيئة؛ ساهمت بشكل كبير في إيصال الرسالة الهادفة والتي من ضمنها زيادة الوعي ونشر ثقافة المحافظة على البيئة؛ مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز جاء بتعاون وتكاتف جميع الجهات المشاركة، مقدمًا شكره للجميع على إنجاح هذه الفعاليات والبرامج للحفاظ على مقدرات الوطن واستدامتها.
وأشار إلى أهمية تكريم شركاء النجاح في إقامة هذه الفعالية؛ لأنهم النواة للتقدم الحضاري والتنموي لوطننا الغالي؛ متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.
واستعرض "الخليف" التقرير النهائي لفعاليات أسبوع البيئة بمنطقة مكة المكرمة؛ مشيدًا بدور الجهات المشاركة في صناعة التميز والإبداع موجهًا إليهم جزيل الشكر والتقدير والامتنان على جهودهم الفاعلة.
وفي التفاصيل أوضح مدير إدارة البيئة بفرع مكة المكرمة المهندس عبدالله الصبحي في كلمة ألقاها خلال حفل التكريم، أنه تم تكريم قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي بالمنطقة، وفرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمكة، وفرع المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وهيئة الهلال الأحمر السعودي، وجمعية مراكز الأحياء بالمنطقة، وجمعية المسؤولية الاجتماعية بمحافظة جدة، وجمعية بيئة المستقبل، وجمعية المشاريع البيئية التعاونية، والشركة السعودية لإعادة التدوير- سيرك، وشركة آفاق البيئة، وشركة العقبي للاستشارات المهنية والبيئية، ومؤسسة تنمية الغطاء النباتي الأهلية- مروج، وشركة الشعيبة للمياه والكهرباء، والناشط البيئي أيوب بن علي الغامدي، والمهندسة والفنانة التشكيلية حنان الأعرج؛ لمساهمتهم الفاعلة في إنجاح فعاليات أسبوع البيئة بمحافظة جدة، والتي تأتي انطلاقًا من تكامل الأدوار بين جميع الجهات؛ بهدف تبادل الأفكار والمقترحات والمبادرات المتعلقة بقطاع البيئة والتشجير، وإبراز الجهود وتسليط الضوء على أهم الحلول والتقنيات المستخدمة والطرق المتبعة والتعريف بها، والتي تستخدم في مجال المحافظة على البيئة.
بعد ذلك سلّم "الخليف" المساهمين والجمعيات التطوعية والجهات المشاركين بفعاليات أسبوع البيئة بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة، دروع التكريم وشهادات الشكر والتقدير.