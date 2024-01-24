"الصندوق العقاري": إيداع 965 مليون ريال في حسابات مُستفيدي "سكني" لشهر يناير

أعلن صندوق التنمية العقارية، اليوم، إيداع 965 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري لشهر يناير 2024، في إطار الجهود المتواصلة لتحسين قدرة المستفيدين على تحمُّل تكاليف تملّك السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030.