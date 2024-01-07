عروض سياحية ترافق رالي داكار السعودية 2024

أيام قليلة تفصلنا عن فعالية مميزة تقام على أرض المملكة العربية السعودية، ويتابعها مباشرة الملايين ممن يعشقون سباق السيارات؛ فبعد أيام تنطلق النسخة الخامسة لرالي داكار السعودية 2024؛ حيث أكمل المتنافسون استعداداتهم النهائية للمشاركة في النسخة 46 للتحدي الأكبر في عالم رياضة المحركات والرالي الأعرق على وجه الأرض، الذي تحتضنه المملكة بالكامل للعام الخامس على التوالي.
ولأن رالي داكار يعتبر باكورة فعاليات رياضة المحركات في العالم، ويترقب عشاق السرعة والتحديات فعاليات الرالي كل عام، انطلاقًا من عراقته وحجمه ومستويات الإثارة والحماس التي يقدّمها لجمهور عالمي متعطش لأجواء المغامرة التي تتمتع بها الراليات الصحراوية؛ أقام المنظمون عروضًا سياحية للقادمين؛ بهدف حضور كافة مسارات الرالي والتعرف على الكنوز التراثية والثقافية والسياحية التي تحتضنها المملكة العربية السعودية.
جميع العروض السياحية تمتد ما بين 4 و8 أيام، تتضمن برنامجًا كاملًا بدءًا من الإقامة في الفنادق، والتواجد في الصفوف الأمامية لمشاهدة الرالي، هذا فضلًا عن اكتشاف الأماكن السياحية والمواقع التراثية من خلال عروض جاذبة لمحبي سياحة الفعاليات؛ حيث يمكن اختيار الباقة أو العرض الذي يناسب الزائر من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي لدكار: https://www.dakar.com/en/partners-area/partnersarea-tripsoffers.
وتتوافق هذه العروض مع ما تشهده المملكة هذه الأيام من نشاط سياحي ملحوظ، تزامنًا مع فعاليات موسم الشتاء التي تناسب الأطفال والشباب وكل أفراد العائلة؛ حيث يتمتع شتاء السعودية بأجواء مميزة وتجارب رائعة، ويشمل موسم هذا العام أكثر من 17 ألف فعالية متنوعة بين العديد من التجارب والخيارات، كما تزخر المملكة في الشتاء بالتنوع الطبيعي والمناخي، إلى جانب العمق التاريخي والثقافي، وكرم الضيافة والحفاوة المشهود بها للمجتمع السعودي الأصيل.
وتأتي فعاليات الشتاء هذا العام في وقت أصبح فيه إصدار التأشيرة والقدوم للمملكة أكثر سهولة ويُسرًا من أي وقت مضى؛ حيث توفر المملكة عددًا من التأشيرات التي تتيح جميعُها السياحةَ وحضور الفعاليات، وأداء العمرة والزيارة، والتجول في جميع أنحاء المملكة، وهي تأشيرة العمرة، وتأشيرة السياحة، وتأشيرة المرور، وتأشيرة الأهل والأصدقاء، مع تمكين مواطني 63 دولة من إصدار التأشيرة الإلكترونية أو عند الوصول، بالإضافة للمقيمين بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وحاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشنغن، والمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي. وبإمكان الراغبين في القدوم إلى المملكة، زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بالتأشيرات في منصة "روح السعودية" https://www.visitsaudi.com/ar؛ للتعرف على التأشيرات المتاحة بعد إدخال المعلومات الأساسية.