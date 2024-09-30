زوار معرض "الرياض تقرأ" يولون اهتمامًا أكبر بكتب التاريخ والتنمية البشرية

تستهوي كتب التاريخ والتنمية البشرية وتطوير الذات معظم زوار معرض الرياض الدولي للكتاب 2024؛ بحسب رأي عدد من العارضين في دور النشر التي بلغ عددها هذا العام 2000 دار نشر من 30 دولة حول العالم، الذين أكدوا ذلك مستندين إلى كمية وحجم الطلب للكتب والمؤلفات التي تتناول موضوعات متخصصة في الشأن التاريخي أو التنمية البشرية وتطوير الذات، بجانب عديد الاستفسارات التي تلقوها من زوار دور النشر التي يتولون عملية العرض فيها؛ لا سيما خلال الأربعة أيام الماضية من عمر المعرض؛ لافتين الانتباه في ذات الوقت إلى أن من المبكر جدًّا الجزم بذلك؛ إذ قد تشهد الستة أيام القادمة مزيدًا من الاهتمام بتخصصات وموضوعات أخرى، خصوصًا في ظل الحضور الكثيف من الزوار، ومن الملاحظ أن الكثافة الجماهيرية للمعرض، ترتفع بصورة يومية؛ حيث يشهد كل يوم توافد أعداد أكبر منها عن اليوم الذي سبقه؛ مما يرجح أن تدخل الكتب التي تتناول موضوعات وتخصصات أخرى ضمن الأكثر طلبًا واهتمامًا ومطالعة.