نجران.. إنهاء معاناة مريضة من ورم يزن 6 كجم ملتصق في الرئة والعمود الفقري

وأوضحت صحة نجران، أنه بعد إجراء الفحوصات الطبية للمريضة تبين وجود ورم يزن 6 كيلوات متلاصق بالجزء السفلي لفص الرئة اليمنى والعمود الفقري ومتداخل مع الحبل الشوكي مسبباً في انحناء لاستقامة العمود الفقري وتسريب لسائل الغدة اللمفاوية، الأمر الذي أدى للتدخل الطبي لاستئصال الورم بالكامل وإيقاف تسريب السائل اللمفاوي، في إجراء طبي متقدم، حيث غادرت المريضة المستشفى بعد تقديم الرعاية الصحية اللازمة لها وتماثلها للشفاء.