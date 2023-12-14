القدية تعلن إطلاقَ منطقة الألعاب والرياضات الإلكترونية.. الأولى من نوعها في العالم

ويأتي إعلان المنطقة امتدادًا لدعم سموّ ولي العهد، حفظه الله، لقطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للألعاب والرياضات الإلكترونية، والعديد من المبادرات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق مستهدفات المملكة في هذا القطاع الذي يجذب اهتمام ثلثَيْ أفراد المجتمع.