بالفيديو ..إعلاميون وفنانون لـ«سبق»: منتدى الأفلام السعودي منصة تصنع الحلم و لقاء يغيّر المشهد

في أجواء حافلة بالحضور والتفاعل، اختتم منتدى الأفلام السعودي مساء أمس (السبت) فعاليات نسخته الثالثة تحت شعار «لقاء يغيّر المشهد»، بمشاركة نخبة من صنّاع الأفلام وخبراء السينما والمبدعين من داخل المملكة وخارجها. ويهدف المنتدى – الذي تنظمه هيئة الأفلام – إلى تمكين الشركات المحلية وصنّاع الأفلام، وجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات محليًا ودوليًا، إلى جانب توفير منصة لتبادل الخبرات بين محترفي الصناعة، وإبراز مكانة المملكة كمركزٍ إقليمي لصناعة السينما. وشهد الحدث تنظيم مؤتمر دولي يضم أكثر من 50 جلسة وورشة عمل، بمشاركة 60 متحدثًا من 35 دولة، إضافة إلى معرض موسّع يضم أكثر من 301 جهة من شركات إنتاج واستوديوهات وتقنيات سينمائية، ما يعكس النمو السريع الذي تشهده صناعة الأفلام السعودية.