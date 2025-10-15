اختتام هاكاثون الابتكار وتتويج الفائزين ضمن جائزة مايدة محي الدين ناظر للابتكار في دورتها الثالثة

وفي اليوم الختامي، أعلنت لجنة التحكيم عن الفِرق الفائزة في هاكاثون الابتكار، حيث فاز فريق “*شِعري*” من جامعة جدة بالمركز الأول، ضمن مسار إحياء اللغة العربية بحلول رقمية مبتكرة، وتقوم فكرته على تطوير تطبيق يُقدّم رحلة افتراضية تمكّن المستخدم من العيش داخل القصيدة عبر تجربة غامرة توظّف الصور والأصوات ليحيا الشاعر وكلماته بكل الحواس، جامعًا بين جماليات التراث وروح الابتكار لإحياء الشعر العربي وتقريبه من الجيل الجديد.