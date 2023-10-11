بالشراكة مع وزارة الاستثمار.. "الألمانية ويلو" تفتتح مقرها الإقليمي في السعودية

عززت "مجموعة ويلو" الألمانية الرائدة عالميًّا في مجال حلول الضخ والنظم المتقدمة وجودها في المملكة العربية السعودية من خلال تدشين مقرها الإقليمي وموقع الإنتاج، في خطوة استراتيجية تتماشى مع المشهد الاقتصادي النامي في السعودية، والرؤية الطموحة لسنة 2030.
وتواصل ويلو، التي تمتلك أكثر من 150 عامًا من الخبرة، لا مثيل لها في مجالات الخدمات البنائية وإدارة المياه والقطاعات الصناعية، تقديم تقنيات مبتكرة ومستدامة ورائدة حول العالم.
وصرح المهندس صالح الخبتي، وكيل وزارة الاستثمار، قائلاً: "تقدم المملكة العربية السعودية، المعروفة بأهميتها الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فرصًا كبيرة للنمو، ولاسيما في القطاعات التي تتوافق مع خبرة ويلو الأساسية. إن الاقتصاد المزدهر للدولة، مدفوعًا بالرؤى والأهداف الطموحة، يجعلها سوقًا محوريًّا في خطط ويلو التوسعية. ويؤكد وجود الشركة المعزز في المنطقة التزامها بالمساهمة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة، بما يعكس أهداف رؤية السعودية لسنة 2030".
وأضاف: "يتجلى التزام ويلو تجاه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال توسعها الأخير في المملكة العربية السعودية؛ إذ تدعم القوى العاملة الماهرة والبنية التحتية اللوجستية القوية كفاءة ويلو التشغيلية وادارتها لسلسة التوريد؛ وهو ما يفيد العملاء والشركاء في المنطقة، وعلى المستوى المحلي".
وقال السيد ياسر ناجي، مدير مجموعة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشركة ويلو: "تهدف ويلو إلى الاستفادة من المواهب المحلية ورعايتها؛ وهو ما يساهم في تنمية المواهب المحلية والنمو الاقتصادي؛ بما يعكس التزامها الدائم تجاه السعودية. وقد مرت شركة ويلو برحلة مميزة في السعودية، تمتد على مدار 25 عامًا من خلا الموزعين؛ إذ أسست شركة ويلو السعودية المحدودة في الرياض عام 2010 لتمثيل WILO SE في السعودية. ويتميز التوسع الاستراتيجي بتوقيع اتفاقية تفاهم مع وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية في مارس 2023؛ وهو ما يعزز خطط المقر الإقليمي في السعودية. وستضم هذه المؤسسة مكتبًا تمثيليًّا في برج تمكين في الرياض، ومنشأة إنتاج في مدينة الخرج الصناعية؛ وهو ما يُسهِّل التصنيع المحلي للمضخات والأنظمة، ودعم المبيعات وخدمات ما بعد البيع؛ بما يظهر تطوُّر ويلو الثابت في السوق السعودي. وينسجم وجود (ويلو) مع المشاريع المستقبلية في السعودية، التي تتماشى مع رؤية السعودية 2030، بما في ذلك الشراكة والتعاون في مشاريع ضخمة، مثل نيوم، ومدينة القدية الترفيهية، وتطوير بوابة الدرعية، والتنمية السياحية في البحر الأحمر، ومترو الرياض. وتؤكد هذه الشراكات تزامُن ويلو مع السعودية في تحقيق أهدافها المستقبلية. ويعد وجود (ويلو) في السعودية بمنزلة شهادة على التزامها الطويل بالابتكار والاستدامة والخدمة الاستثنائية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وباعتبارها شركة رائدة في حلول المضخات والأنظمة المتقدمة، تتطلع ويلو إلى أن تلعب دورًا محوريًّا في الرحلة التقدمية للمنطقة، وتعزيز التعاون، والمساهمة في التنمية الاقتصادية الضخمة".