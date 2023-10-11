بالشراكة مع وزارة الاستثمار.. "الألمانية ويلو" تفتتح مقرها الإقليمي في السعودية

وقال السيد ياسر ناجي، مدير مجموعة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لشركة ويلو: "تهدف ويلو إلى الاستفادة من المواهب المحلية ورعايتها؛ وهو ما يساهم في تنمية المواهب المحلية والنمو الاقتصادي؛ بما يعكس التزامها الدائم تجاه السعودية. وقد مرت شركة ويلو برحلة مميزة في السعودية، تمتد على مدار 25 عامًا من خلا الموزعين؛ إذ أسست شركة ويلو السعودية المحدودة في الرياض عام 2010 لتمثيل WILO SE في السعودية. ويتميز التوسع الاستراتيجي بتوقيع اتفاقية تفاهم مع وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية في مارس 2023؛ وهو ما يعزز خطط المقر الإقليمي في السعودية. وستضم هذه المؤسسة مكتبًا تمثيليًّا في برج تمكين في الرياض، ومنشأة إنتاج في مدينة الخرج الصناعية؛ وهو ما يُسهِّل التصنيع المحلي للمضخات والأنظمة، ودعم المبيعات وخدمات ما بعد البيع؛ بما يظهر تطوُّر ويلو الثابت في السوق السعودي. وينسجم وجود (ويلو) مع المشاريع المستقبلية في السعودية، التي تتماشى مع رؤية السعودية 2030، بما في ذلك الشراكة والتعاون في مشاريع ضخمة، مثل نيوم، ومدينة القدية الترفيهية، وتطوير بوابة الدرعية، والتنمية السياحية في البحر الأحمر، ومترو الرياض. وتؤكد هذه الشراكات تزامُن ويلو مع السعودية في تحقيق أهدافها المستقبلية. ويعد وجود (ويلو) في السعودية بمنزلة شهادة على التزامها الطويل بالابتكار والاستدامة والخدمة الاستثنائية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وباعتبارها شركة رائدة في حلول المضخات والأنظمة المتقدمة، تتطلع ويلو إلى أن تلعب دورًا محوريًّا في الرحلة التقدمية للمنطقة، وتعزيز التعاون، والمساهمة في التنمية الاقتصادية الضخمة".