فهد العجلان: المواطن السعودي عماد الرؤية وغايتها.. الابتكار والإبداع قاطرة التنمية

وأشاد فهد العجلان؛ بكلمة سمو ولي العهد نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، في الدورة التاسعة لمجلس الشورى، وبما تضمنته من حرص القيادة واعتزازها بشعبها وأبنائه، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة بفتح آفاقٍ استثمارية في الأنشطة غير النفطية، والسياحة والقطاعات الأخرى التي أسهمت في الناتج المحلي بنسبة 50 % في وقتٍ قياسي، ومن ثم تقليص نسبة البطالة إلى أقل من 7 %، إلى جانب الارتقاء في مؤشرات التنافسية الدولية، والوصول إلى المرتبة السادسة عشرة عالمياً.