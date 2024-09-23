فهد العجلان: المواطن السعودي عماد الرؤية وغايتها.. الابتكار والإبداع قاطرة التنمية

رفع رجل الأعمال فهد بن عبدالعزيز العجلان؛ المدير التنفيذي لمجموعة شركات عجلان وإخوانه، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وشعب المملكة -يحفظهم الله- بمناسبة الذكرى (94) لليوم الوطني؛ داعياً الله أن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.
وأكّد فهد العجلان؛ أن المملكة تشهد كل يومٍ إنجازاتٍ كبيرة، تتناسب ومكانتها الإقليمية والعالمية، وتسير وفق تخطيط إستراتيجي دقيق، خاصة فيما يتعلق بمنظومة التطور ودعم الإبداع والابتكار والمبدعين.
ونوّه فهد العجلان؛ بما تشهده المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - يحفظهم الله- من نجاحات وإنجازات على المستويات كافة، ونهضة تنموية مستدامة وفق تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأشاد فهد العجلان؛ بكلمة سمو ولي العهد نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، في الدورة التاسعة لمجلس الشورى، وبما تضمنته من حرص القيادة واعتزازها بشعبها وأبنائه، والعمل على تحقيق التنمية المستدامة بفتح آفاقٍ استثمارية في الأنشطة غير النفطية، والسياحة والقطاعات الأخرى التي أسهمت في الناتج المحلي بنسبة 50 % في وقتٍ قياسي، ومن ثم تقليص نسبة البطالة إلى أقل من 7 %، إلى جانب الارتقاء في مؤشرات التنافسية الدولية، والوصول إلى المرتبة السادسة عشرة عالمياً.
وعبّر عن تقديره لحرص القيادة على دعم العلم والابتكار، مع المُضي قدماً في مسارات التحديث، والحرص على القيم الراسخة للدولة، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأكيد سمو ولي العهد أهمية الارتقاء بأداء مؤسسات الدولة، ودور مجلس الشورى الفعّال في تطوير الأنظمة وتحديثها، إلى جانب مهامه الرقابية ومتابعته المستمرة تنفيذ الإستراتيجيات والخُطط المعتمدة.
وفي ختام تصريحه، ثمّن فهد العجلان؛ حرص سمو ولي العهد واعتزازه بالمواطن السعودي، وأنه عماد الرؤية وغايتها، ومن ثم يصبح أيُّ إنجازٍ يتحقّق على أرض الواقع رفعةً للوطن ومنفعةً للمواطن وحصانةً له وللأجيال القادمة من التقلبات والتغيرات.