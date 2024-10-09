السفارة السعودية بواشنطن تدعو المواطنين في الولايات المتأثرة بالعاصفة "ميلتون" إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة

وأكّدت السفارة أهمية الالتزام بتعليمات السلطات المحلية المعنية، والتقيُّد بالإرشادات الصادرة للحفاظ على السلامة العامة. كما شدّدت على جاهزية فرق الطوارئ لتقديم الدعم في الحالات الحرجة، ودعت المواطنين إلى عدم التردّد في التواصل مع السفارة عند الحاجة.