السفارة السعودية بواشنطن تدعو المواطنين في الولايات المتأثرة بالعاصفة "ميلتون" إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة

أصدرت سفارة المملكة في واشنطن تنبيهاً للمواطنين الموجودين في ولايات: جورجيا، وكارولاينا الجنوبية، وكارولاينا الشمالية، بضرورة توخي الحيطة والحذر في ظل الإعلان عن حالة الطوارئ نتيجة تداعيات العاصفة "ميلتون"، المتوقع أن تؤثر في تلك المناطق خلال الساعات المقبلة.
وأكّدت السفارة أهمية الالتزام بتعليمات السلطات المحلية المعنية، والتقيُّد بالإرشادات الصادرة للحفاظ على السلامة العامة. كما شدّدت على جاهزية فرق الطوارئ لتقديم الدعم في الحالات الحرجة، ودعت المواطنين إلى عدم التردّد في التواصل مع السفارة عند الحاجة.
وفي حالات الطوارئ، يمكن للمواطنين الاتصال على أرقام طوارئ السفارة التالية لتلقي المساعدة:
(202) 746-3555
(202) 746-0666
(202) 746-9777