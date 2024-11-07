انتعاش كبير لـ"سوق المزارعين" بموسم تمور العلا.. وإقبال لافت على قسم الأطفال

قدّم سوق المزارعين، خلال فعاليات موسم تمور العُلا، فرصةً لعدد من المزارعين في تسويق تمورهم المتنوعة، حيث شهد السوق، خلال فعاليات موسم التمور، انتعاشًا في حركة البيع والشراء بعد إقبال عدد كبير من الزوار، كما يضم السوق عددًا من المنتجات المبتكرة والمصنوعة من التمور، التي يقدمها أبناء وبنات العُلا، إلى جانب ما تقدمه الأسر المنتجة من منتجات مختلفة، وسط بيئة منظمة ومهيأة وجاذبة.