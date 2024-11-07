انتعاش كبير لـ"سوق المزارعين" بموسم تمور العلا.. وإقبال لافت على قسم الأطفال

قدّم سوق المزارعين، خلال فعاليات موسم تمور العُلا، فرصةً لعدد من المزارعين في تسويق تمورهم المتنوعة، حيث شهد السوق، خلال فعاليات موسم التمور، انتعاشًا في حركة البيع والشراء بعد إقبال عدد كبير من الزوار، كما يضم السوق عددًا من المنتجات المبتكرة والمصنوعة من التمور، التي يقدمها أبناء وبنات العُلا، إلى جانب ما تقدمه الأسر المنتجة من منتجات مختلفة، وسط بيئة منظمة ومهيأة وجاذبة.
وفي جانب الطفل، شهد القسم المخصص للأطفال بسوق المزارعين، إقبالًا لافتًا من الأطفال، حيث يتم من خلاله تدريبهم على طريقة الزراعة، ويبدأ الطفل بتجربة حية للزراعة من خلال وضع التربة ثم يقوم بزراعة البذور ثم يسقيها بالماء.
كما يتم خلال قسم الطفل عمل لقاءات مع الأطفال وشرح تجربتهم بالزراعة، والحديث عن زراعة النخيل وأنواع التمور بالعُلا مع مسابقات خاصة بالزراعة وأسئلة عن الزراعة والتمور.
يُذكر أن الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أطلقت فعاليات سوق المزارعين بحي المنشية ضمن موسم تمور العُلا، الذي يستقبل زواره حتى التاسع من نوفمبر الجاري، حيث يقدم مجموعة من الفعاليات المتنوعة والمنتجات المحلية والحرف اليدوية.
فيما يستمر مزاد موسم تمور العُلا حتى التاسع من نوفمبر الجاري في موقعه بجوار ملعب الإسكان جنوبي العلا، حيث يقدم المزاد تجربة اقتصادية واجتماعية، للوصول بمنتجات تمور المزارعين فيها إلى الأسواق العالمية.