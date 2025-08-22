مدير "الصحة العالمية" يشيد بحملة التبرع بالدم في السعودية بقيادة ولي العهد

وتأتي هذه الإشادة الدولية في إطار ما تحققه المبادرة من صدى صحي وإنساني واسع، انعكاسًا لاهتمام المملكة بتعزيز ثقافة التبرع الطوعي، وتوفير الإمدادات الآمنة والمستدامة من الدم، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.