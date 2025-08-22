مدير "الصحة العالمية" يشيد بحملة التبرع بالدم في السعودية بقيادة ولي العهد

أشاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بحملة التبرع بالدم التي أطلقتها المملكة العربية السعودية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله.
وكتب "غيبريسوس" عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس": "التبرع بالدم يُنقذ الأرواح. من المشجع رؤية هذه الحملة الجديدة للتبرع بالدم في السعودية بقيادة سمو ولي العهد".
وتأتي هذه الإشادة الدولية في إطار ما تحققه المبادرة من صدى صحي وإنساني واسع، انعكاسًا لاهتمام المملكة بتعزيز ثقافة التبرع الطوعي، وتوفير الإمدادات الآمنة والمستدامة من الدم، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.