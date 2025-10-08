9600 مشارك في "هاكاثون الصناعة 2025".. وغداً إعلان المتأهلين

وسجّل في النسخة الرابعة أكثر من 9600 مشارك ومشاركة، ضمن 967 فريقًا، بلغت نسبة الإناث منهم 57%، مقابل 43% للذكور، موزعين على أربعة مسارات رئيسية: التصميم، والإنتاج، والاستدامة، والأتمتة الذي أُضيف حديثًا.