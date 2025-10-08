9600 مشارك في "هاكاثون الصناعة 2025".. وغداً إعلان المتأهلين

أنهى صندوق التنمية الصناعية السعودي مرحلة التسجيل في النسخة الرابعة من "هاكاثون الصناعة"، الهادف إلى استقطاب الطاقات الشابة من المبدعين والمبدعات لتقديم حلول ابتكارية للتحديات التي تواجه الشركات والمصانع الوطنية.
وسجّل في النسخة الرابعة أكثر من 9600 مشارك ومشاركة، ضمن 967 فريقًا، بلغت نسبة الإناث منهم 57%، مقابل 43% للذكور، موزعين على أربعة مسارات رئيسية: التصميم، والإنتاج، والاستدامة، والأتمتة الذي أُضيف حديثًا.
وتتضمن مراحل "هاكاثون الصناعة 2025" أربع محطات رئيسية، تبدأ بـ"مرحلة التسجيل" التي جرت بين 24 أغسطس و1 أكتوبر، تليها "إعلان المتأهلين" يوم غدٍ الخميس 9 أكتوبر، ثم "المعسكر التدريبي" في 23 و24 أكتوبر، ويتضمن ورش عمل وجلسات إرشادية، وصولًا إلى "الحفل الختامي" للإعلان عن الفائزين يوم السبت 25 أكتوبر.
ويُقدَّر مجموع الجوائز بأكثر من 1,700,000 ريال، حيث تُقام النسخة الحالية بالشراكة مع بنك الرياض، و"سبكيم"، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (كاكست)، وبرعاية بلاتينية من شركة "معادن".
يُذكر أن صندوق التنمية الصناعية السعودي تأسس عام 1974م بقرار من مجلس الوزراء، ويُعد المُمكّن الرئيس لمسيرة التنمية الصناعية في المملكة، من خلال تقديم حلول مالية واستشارية مبتكرة لدعم المستثمرين على مدار 50 عامًا.