"وقاء" تُطلق ورشة العمل الدولية للإدارة المتكاملة للحد من فوران حشرة "الجندب الأسود"

انطلقت اليوم الاثنين أعمال ورشة العمل الدولية حول الإدارة المتكاملة للحد من فوران حشرة الجندب الأسود، والمعرض المصاحب لها، التي تستضيفها السعودية على مدى يومين بتنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، وبمشاركة خبراء دوليين ومحليين في محافظة جدة، بالتزامن مع اليوم الدولي للصحة النباتية.
وفي التفاصيل، تأتي مشاركة الخبراء المحليين والدوليين لتبادُل الخبرات والمعلومات من خلال نقل الخبرات والتجارب بين الدول للتصدي لأي فوران للحشرات، وسبل تعزيز التدابير الوقائية للحد من تداعياتها وفق الأسس العلمية والممارسات الدولية المعتمدة.
وأوضح رئيس قطاع الصحة النباتية في مركز "وقاء"، الدكتور محمد الخريجي، خلال كلمته، أن حكومة خادم الحرمين الشريفين أولت اهتمامًا بالغًا لحماية الموارد والمحاصيل النباتية من غزو وانتشار الآفات النباتية، وتقليل تأثير الآفات على الأمن الغذائي والتجارة والنمو الاقتصادي والبيئي.
وأكد "الخريجي" أهمية إقامة ورشة العمل الدولية حول الإدارة المتكاملة للحد من فوران حشرة الجندب الأسود؛ باعتبار هذه الورش رافدًا مهمًّا وبنكًا معرفيًّا، يضم متخصصين وخبراء؛ إذ يتم من خلالها تبادُل المعلومات والمعارف ومناقشتها؛ بما يسهم في تعزيز دور الصحة النباتية، والحد من التصدي للآفات والحشرات محليًّا ودوليًّا.
وصاحب ورشةَ العمل الدولية معرض مصاحب، شارك به عدد من الجهات الحكومية والخاصة؛ لإبراز دورهم في الحد من فوران الحشرات وفق أحدث التقنيات المستخدمة.