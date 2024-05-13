"وقاء" تُطلق ورشة العمل الدولية للإدارة المتكاملة للحد من فوران حشرة "الجندب الأسود"

انطلقت اليوم الاثنين أعمال ورشة العمل الدولية حول الإدارة المتكاملة للحد من فوران حشرة الجندب الأسود، والمعرض المصاحب لها، التي تستضيفها السعودية على مدى يومين بتنظيم المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، وبمشاركة خبراء دوليين ومحليين في محافظة جدة، بالتزامن مع اليوم الدولي للصحة النباتية.