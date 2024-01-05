عبدالعزيز بن سعود: كأس العلا للصقور حدثٌ سعودي عالمي صنع نجاحه سمو ولي العهد

أكد وزير الداخلية رئيس مجلس إدارة نادي الصقور السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أن كأس العلا للصقور حدث سعودي عالمي، صنع نجاحه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء المشرف العام على نادي الصقور السعودي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.