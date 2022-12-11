مذكرة تفاهم بين "أرامكو" والشركة الكويتية لنفط الخليج بشأن تطوير حقل الدرة للغاز… هنا تفاصيلها

وتمت مراسم توقيع مذكرة التفاهم في دولة الكويت اليوم, بحضور رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو لأعمال الخليج المهندس خالد بن عبدالله البريك، حيث قام بتوقيعها عن الجانب السعودي الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو لأعمال الخليج المهندس علي بن صالح العجمي، وعن الجانب الكويتي الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لنفط الخليج المهندس خالد نايف العتيبي.