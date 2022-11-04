تشارك فيه 197 دولة.. اعرف أكثر عن مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ

وتمخضت عن الدورات السنوية مجموعة من القرارات، تمحورت في الأساس حول خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وقد صدر عن دورة المؤتمر العام الماضي التي عُقدت في مدينة جلاسكو الاسكتلندية "كوب 26" مجموعة من القرارات بينها الحد من الزيادة في متوسط درجة حرارة الغلاف الجوي إلى أقل بكثير من درجتين مئويتين، فوق مستويات ما قبل الحقبة الصناعية، ومواصلة الجهود للحد منها إلى 1.5 درجة مئوية، والتخلص التدريجي من طاقة الفحم، والتخلص التدريجي من دعم الوقود الأحفوري، وتعهد الدول المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار أمريكي سنوياً للبلدان النامية؛ لمعالجة تداعيات التغير المناخي.