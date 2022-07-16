ظاهرة شاهدها بعينيك.. "الأحدب" و4 كواكب يزينون سماء السعودية غدًا

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: إنه سيرصد بسماء السعودية والوطن العربي قبل شروق الشمس، غدًا الأحد، انتظام أربعة كواكب على التوالي مع وجود القمر الأحدب المتناقص، في منظر مشاهد بالعين المجردة.
وتعدّ الكواكب الأربعة ضمن الكواكب المرئية بدون الحاجة لاستخدام المنظار أو تلسكوب؛ وهي: الزهرة والمريخ والمشتري وزحل، وسيكون اصطفافها على قبة السماء بحسب ترتيبهم الطبيعي من حيث البعد من الشمس.
ويمكن رؤية انتظار الكواكب من أي مكان بشرط أن يكون الأفق الشرقي مكشوفًا بالكامل ولا تحجبه مبان أو تضاريس طبيعية؛ نظرًا لأن كوكب الزهرة سيكون منخفضًا نحو الأفق، أما الكواكب الأخرى فستكون عالية في السماء.
ويفضّل مراقبة الاصطفاف الكوكبي قبل الفجر بساعة؛ حيث تكون نابضة بالحياة ومشرقة للغاية، وسوف تشكل سويًّا قوسًا من الشرق إلى الجنوب.