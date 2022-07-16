ظاهرة شاهدها بعينيك.. "الأحدب" و4 كواكب يزينون سماء السعودية غدًا

ويمكن رؤية انتظار الكواكب من أي مكان بشرط أن يكون الأفق الشرقي مكشوفًا بالكامل ولا تحجبه مبان أو تضاريس طبيعية؛ نظرًا لأن كوكب الزهرة سيكون منخفضًا نحو الأفق، أما الكواكب الأخرى فستكون عالية في السماء.