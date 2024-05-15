رئيس "الأرصاد": نبحث تعديل طقس المشاعر المقدسة في حج هذا العام

أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن بن سالم غلام، أن المركز سيقوم بإجراء أبحاث في حج هذا العام بهدف الوصول لتعديل الطقس على منطقة المشاعر، باستخدام تقنيات تعديل الطقس، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة.
وأشار خلال حديثه لقناة العربية الفضائية إلى أن برنامج الاستمطار الصناعي في السعودية سجل إنجازات عظيمة؛ ما دعا المنظمة العالمية للأرصاد (المشرع لهذه التجارب) إلى أن تدعو السعودية للانضمام للفريق الدولي لتقنيات تعديل الطقس، الذي يدخل الاستمطار تحت مظلته.
وأضاف بأن من نجاحات الاستمطار عامة تحقيق أربعة مليارات متر مكعب من المياه، وما يترتب عليه من ربيع ونبات، إضافة لملاحظة قلة العواصف الغبارية؛ إذ سجلت لأول مرة الرياض "صفر عواصف غبارية"، كذلك القصيم وحائل.