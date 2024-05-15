رئيس "الأرصاد": نبحث تعديل طقس المشاعر المقدسة في حج هذا العام

أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن بن سالم غلام، أن المركز سيقوم بإجراء أبحاث في حج هذا العام بهدف الوصول لتعديل الطقس على منطقة المشاعر، باستخدام تقنيات تعديل الطقس، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة.