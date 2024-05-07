بدء تنفيذ مشروع بلدي لأنسنة طريق الشفا الدائري بالطائف ورفع كفاءته

شرعت أمانة الطائف في تنفيذ مشروع لأنسنة الأجزاء الرئيسية بالطريق الدائري بالشفا، والذي يُعَد من أهم المواقع السياحية بالطائف، ويؤدي إلى سلسلة من المواقع البيئية المميزة، والتي يزيد الإقبال عليها من الزوار والسائحين على مدار العام، ويشمل المشروع جنبات الطريق الدائري والجزيرة الوسطية، ويسهم في توفير ممرات مفتوحة للمشاة مع توفير كراسٍ للجلوس، وزيادة نسبة التخضير، ورصف الموقع، وتوفير الإضاءة التجميلية، وتأمين مواقف للسيارات، ودعم السفلتة، وعدم إغفال جمال الموقع ليصبح صديقًا للإنسان؛ سعيًا إلى تحسين جودة الحياة، إضافة إلى تحسين المشهد الحضاري وتطبيق معايير الوصول الشامل في المرافق الخدمية وممرات المشاة.
وأكدت الأمانة أهمية تحقيق مفهوم أنسنة المدينة، والتركيز على البعد الإنساني في تصميم الأجزاء المحددة بهذا الطريق الحيوي والمواقع السياحية المحيطة؛ حيث يجد الإنسان مساحات راحة واسترخاء كافية، وكذلك مساحات وممرات للتريض والتنزه، مع سهولة وانسياب الحركة دون عوائق، وتذليل صعاب التحرك لذوي الإعاقة، إضافة إلى مراعاة الجوانب الجمالية؛ وذلك تحقيقًا لمستهدف رئيسي من مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتطبيق مفهوم أنسنة المدن وتحقيق التوازن البيئي لكي تنمو المدينة بشكل متزن إنسانيًّا.
وأوضحت أن أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي يتابع تنفيذ هذا المشروع، الذي من المتوقع أن يكون له أثره الإيجابي على النمو السياحي اللافت في هذا المركز، والتسهيل على الزوار للمواقع السياحية بشفا الطائف؛ وذلك دعمًا لمشروع أنسنة الموقع وفق توجهات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في هذه المبادرة الحضارية لتنمية وتعزيز البعد الإنساني في الشفا مع التطور العمراني المستمر، وتطوير وتحسين كفاءة هذا الطريق الذي يشهد كثافة مرورية عالية، ويتماشى ذلك مع جهود تحسين الصورة البصرية للموقع السياحي والمباني، والاهتمام بالخدمات الترفيهية والفراغات والمساحات المفتوحة لتعظيم الفائدة والعائد الاقتصادي والاجتماعي والسياحي للأهالي.
وقد عززت أمانة الطائف الهوية البصرية للمكان خلال الفترة الماضية، ودعمت وشجّعت الاستثمارات الخدمية والترويحية، وهيّأت المناطق المفتوحة والمساحات الخضراء، وبدأت ملامح التغيير تظهر بالفعل على الطريق الدائري بالشفا، والجهود متواصلة لتحقيق تطلعات الإنسان في التحسين المستمر في بيئته المحيطة، ليكون أول الأهداف الاستراتيجية التي تحققت في هذا المشروع ومشاريع مماثلة تنفذ في مواقع مختلفة بالطائف.
ويهتم المشروع برعاية الإنسان قبل المكان؛ وذلك من أهم مستهدفات برنامج أنسنة المدينة وأحد أهم المكاسب؛ حيث يتم التركيز على تحسين المواقع السياحية الحيوية في المركز وجعلها صديقة للبيئة، والعمل على إحداث نقلة نوعية حقيقية ذات بعد إنساني، وسيتم دعم ذلك ببرنامج النظافة والصحة العامة والحملات التصحيحية للمرافق التجارية والغذائية لتحقيق المتطلبات البيئية والصحية والاجتماعية، وسيسهم رفع مستوى البنية التحتية وتطوير الواجهات وتعزيز الهوية العمرانية، واستثمار مقومات الجذب السياحي، في تحويل المنطقة إلى واجهة سياحية متكاملة وجاذبة للسكان والسياح على السواء.