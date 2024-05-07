بدء تنفيذ مشروع بلدي لأنسنة طريق الشفا الدائري بالطائف ورفع كفاءته

شرعت أمانة الطائف في تنفيذ مشروع لأنسنة الأجزاء الرئيسية بالطريق الدائري بالشفا، والذي يُعَد من أهم المواقع السياحية بالطائف، ويؤدي إلى سلسلة من المواقع البيئية المميزة، والتي يزيد الإقبال عليها من الزوار والسائحين على مدار العام، ويشمل المشروع جنبات الطريق الدائري والجزيرة الوسطية، ويسهم في توفير ممرات مفتوحة للمشاة مع توفير كراسٍ للجلوس، وزيادة نسبة التخضير، ورصف الموقع، وتوفير الإضاءة التجميلية، وتأمين مواقف للسيارات، ودعم السفلتة، وعدم إغفال جمال الموقع ليصبح صديقًا للإنسان؛ سعيًا إلى تحسين جودة الحياة، إضافة إلى تحسين المشهد الحضاري وتطبيق معايير الوصول الشامل في المرافق الخدمية وممرات المشاة.