شركة إل جي إلكترونيكس تدعوكم للانضمام إلى حفل "Life’s Good" في بوليفارد سيتي

لا يقتصر هذا الحدث على عرض خطط وإنجازات علامتنا التجارية فحسب، بل يهدف إلى جلب المجتمع معاً ليكون جزءاً من حكايتنا. وسيلعب كل مشارك دوراً في الاحتفال بهذا الفصل الجديد، بينما نكشف النقاب عن حملة "Life’s Good" مع رفرفة العلم في سماء الرياض الحبيبة. انضموا إلينا في رحلتنا الهادفة إلى نشر الحب وتحسين الحياة من خلال الابتكارات التقنية المستقبلية التي ستقدم تجربة محسنة للجميع".