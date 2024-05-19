شركة إل جي إلكترونيكس تدعوكم للانضمام إلى حفل "Life’s Good" في بوليفارد سيتي
يسر شركة إل جي إلكترونيكس دعوة سكّان المملكة لتجربة جوهر الحياة الأفضل. رحبوا بالابتكار لترتقوا بحياتكم اليومية في احتفال "Lif’s Good" الذي سيقام في بوليفارد سيتي بالرياض.
اختبروا تجربة "Life’s Good" مع إل جي إلكترونيكس
تخطط إل جي إلكترونيكس إلى إبهاركم في بوليفارد سيتي من خلال عرض مشهد مرئي ضخم يحمل شعار الحملة "Life’s Good"، حيث ستحلّق طائرات الدرون المُسيّرة فوق بوليفارد سيتي لتصوير هذه اللحظة المميزة التي يشارك فيها الزوار الروح الجماعية للابتكار والجودة التي تمثلها "إل جي".
قال جونغهو كيم، المدير العام في إل جي إلكترونيكس: "تعتبر رؤية شعار "Life’s Good" وهو يطير فوق بوليفارد سيتي بمثابة النظر إلى التطلعات الطموحة لدى شركة إل جي إلكترونيكس التي سترتقي بجودة حياة عملائنا. ونطلق اليوم حملتنا ونحتفل في الوقت ذاته بإمكانيات الحياة الأفضل التي ستوفرها لكم منتجات إل جي دائماً".
انضموا لنا وكونوا جزءاً من حكايتنا
لا يقتصر هذا الحدث على عرض خطط وإنجازات علامتنا التجارية فحسب، بل يهدف إلى جلب المجتمع معاً ليكون جزءاً من حكايتنا. وسيلعب كل مشارك دوراً في الاحتفال بهذا الفصل الجديد، بينما نكشف النقاب عن حملة "Life’s Good" مع رفرفة العلم في سماء الرياض الحبيبة. انضموا إلينا في رحلتنا الهادفة إلى نشر الحب وتحسين الحياة من خلال الابتكارات التقنية المستقبلية التي ستقدم تجربة محسنة للجميع".
نشجع الجميع على الانضمام إلينا لرؤية علم "إل جي" العملاق وهو يحلّق ليرمز إلى رحلتنا المشتركة نحو مستقبل نحسّن فيه كافة جوانب الحياة مع تقنيات "إل جي" المبتكرة.
سيشهد الزوار الحدث الفريد وستتاح لهم أيضاً فرصة الحصول على قمصان خاصة تحمل عبارة "Life’s Good" لنزيد من نشر الإيجابية والإيمان المشترك بالحياة التي تعززها "إل جي".
التاريخ والمكان
سيكون الحدث بأكمله مفتوح للجميع، وندعوكم لتكونوا جزءاً أساسياً من هذا الاحتفال الذي لا يُنسى. لنلتقي في بوليفارد سيتي بالرياض يوم 19 مايو 2024 الساعة 7:30 مساءً.
وأضاف جونغهو كيم، المدير العام في إل جي إلكترونيكس: "يسرنا أن نشارك لحظة الفرح والأمل هذه مع عملائنا الكرام وأفراد مجتمعنا. يُعد هذا الحدث بمثابة دعوة صادقة من إل جي إلى كل فرد لاختبار روح الابتكار التي تدفعنا إلى الأمام والاستمتاع والاحتفال".
تلتزم شركة إل جي إلكترونيكس ببناء مستقبل أفضل وأكثر سعادة واستدامة للجميع. وتسعى من خلال مجموعة منتجاتها وتقنياتها إلى تحقيق وعدها بأن الحياة يمكن أن تكون جيدة بالفعل.
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