"تعليم الرياض" تؤكّد جاهزيةَ مدارسها لأداء اختبارات "نافس".. غدًا

وأشاد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الأستاذ الدكتور نايف بن عابد الزارع، بالجهود المبذلولة من إدارات المدارس والمعلمين والمعلمات في هذا الشأن، والتكامل بين المدرسة والمنزل، منوهًا إلى أن اختبارات "نافس" تهدف للتعرف على مستوى التحصيل التعليمي لطلبة المدارس، وتحفيز التميز والتنافس الإيجابي بين المدارس ومكاتب وإدارات التعليم، وتعريف أولياء الأمور بمستوى التحصيل التعليمي لمدارس أبنائهم، وقياس مؤشرات الاختبارات الوطنية في برنامج تنمية القدرات البشرية، ودعم تحقيق مستهدفاتها.