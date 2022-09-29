سفارة المملكة بأمريكا تُحَذر السعوديين في 4 ولايات من إعصار "إيان"

دعت سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، المواطنين المتواجدين في ولايات جورجيا وكارولينا الجنوبية وكارولينا الشمالية وفرجينيا، إلى أخذ الحيطة والحذر؛ جراء تداعيات إعصار "إيان".
وتفصيلًا، قالت السفارة، عبر حسابها على "تويتر": "في إشارة إلى إعلان حالة الطوارئ في عدد من الولايات المتوقع تأثرها خلال الساعات القادمة بتداعيات إعصار #ايان؛ تأمل السفارة من المواطنين المتواجدين في ولايات جورجيا وكارولينا الجنوبية وكارولينا الشمالية وفرجينيا، أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية.
وأضافت: "في حال الطوارئ يرجى الاتصال على أرقام طوارئ السفارة التالية:
"(202-746-3555)، (202-746-0666)، (202-746-9777)، (202-746-2888)".