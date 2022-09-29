سفارة المملكة بأمريكا تُحَذر السعوديين في 4 ولايات من إعصار "إيان"

وتفصيلًا، قالت السفارة، عبر حسابها على "تويتر": "في إشارة إلى إعلان حالة الطوارئ في عدد من الولايات المتوقع تأثرها خلال الساعات القادمة بتداعيات إعصار #ايان؛ تأمل السفارة من المواطنين المتواجدين في ولايات جورجيا وكارولينا الجنوبية وكارولينا الشمالية وفرجينيا، أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات المحلية.