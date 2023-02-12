تحت عنوان "صمود وتنمية".. "الخريجي" يشارك في مؤتمر القدس رفيع المستوى بجامعة الدول العربية

وأوضح أن مساهمة المملكة في صندوقي الأقصى والقدس اللذين يداران من قبل البنك الإسلامي للتنمية؛ قد بلغت ما مجموعه "390" مليون دولار، كما تواصل المملكة تقديم دعمها للأشقاء في فلسطين من خلال المنظمات الدولية والوكالات التابعة لها؛ ومنها: وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن المملكة تعدّ من أوائل الدول الداعمة للوكالة؛ حيث تجاوز إجمالي الدعم المقدم للوكالة 1.1 مليار دولار، كما أن المملكة دعمت العديد من المشاريع التنموية للاجئين الفلسطينيين في مختلف المجالات؛ ومنها: الصحية والتعليمية والاجتماعية والإغاثية عبر وكالة "غوث"، ومن خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والصندوق السعودية للتنمية.