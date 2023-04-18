ضمن مسؤوليتهم الاجتماعية.. منسوبو شركة نقل وتقنيات المياه يساهمون في برنامج إفطار صائم برمضان

ضمن مسؤوليتهم الاجتماعية، شارك منسوبو شركة نقل وتقنيات المياه في توزيع وجبات إفطار الصائمين عند الإشارات المرورية، ضمن حملة توزيع مليون وجبة التي رعتها الشركة من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية، في الرياض وجدة والشرقية.