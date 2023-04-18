ضمن مسؤوليتهم الاجتماعية.. منسوبو شركة نقل وتقنيات المياه يساهمون في برنامج إفطار صائم برمضان

ضمن مسؤوليتهم الاجتماعية، شارك منسوبو شركة نقل وتقنيات المياه في توزيع وجبات إفطار الصائمين عند الإشارات المرورية، ضمن حملة توزيع مليون وجبة التي رعتها الشركة من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية، في الرياض وجدة والشرقية.
ويهدف البرنامج لتوزيع "مليون وجبة" في الشوارع والطرقات الرئيسية وعند الإشارات المرورية؛ إسهامًا منها في توفير الوجبات لقائدي السيارات، ونشرًا لثقافة التكافل المجتمعي الذي أمر به ديننا الحنيف وأصبح سمة للمجتمع.
وتأتي رعاية الشركة لهذه المبادرة من منطلق تفعيلهم لمسؤوليتهم الاجتماعية، والإسهام في تنمية المجتمع بما يلبّي احتياجاته ومتطلباته، وتحقيقًا لمستهدفات الرؤية، والتي تحثّ على تفعيل برامج الشركات لمسؤوليتها وخدمة المجتمع.