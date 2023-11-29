"محافظ جدة" يهنئ القيادة بمناسبة فوز المملكة باستضافة إكسبو 2030

رفع محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، التهنئةَ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة فوز المملكة باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض.
وأكد ابن جلوي، أن فوز المملكة يأتي ترجمةً حقيقيةً للقفزات النوعية التي تحققت في هذا العهد الزاهر الميمون، وللمكانة العالمية التي وصلت إليها في المجالات كافة، وليشاهد العالم إرثنا التاريخي وعمق ثقافتنا وتنوّع حضارتنا، إلى جانب أنها فرصة للوقوف عن قرب على محطات التحول والنجاحات التي نشهدها ونفخر بها.
وسأل اللهَ -سبحانه- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على المملكة الأمن والاستقرار والعزة والتمكين.