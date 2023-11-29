"محافظ جدة" يهنئ القيادة بمناسبة فوز المملكة باستضافة إكسبو 2030

وأكد ابن جلوي، أن فوز المملكة يأتي ترجمةً حقيقيةً للقفزات النوعية التي تحققت في هذا العهد الزاهر الميمون، وللمكانة العالمية التي وصلت إليها في المجالات كافة، وليشاهد العالم إرثنا التاريخي وعمق ثقافتنا وتنوّع حضارتنا، إلى جانب أنها فرصة للوقوف عن قرب على محطات التحول والنجاحات التي نشهدها ونفخر بها.