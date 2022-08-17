"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على جازان ونجران والباحة وعسير وصحراء الربع الخالي

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مازالت مهيّأةً لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على مناطق: جازان، نجران، الباحة، عسير، والأجزاء الجنوبية من منطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، في حين تستمر تستمر فرصة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك؛ يمتد تأثيرها إلى أجزاءٍ من منطقة الجوف، وكذلك الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر)، ولا يزال النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من شرق المملكة.