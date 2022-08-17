"الأرصاد": هطول أمطار رعدية على جازان ونجران والباحة وعسير وصحراء الربع الخالي

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مازالت مهيّأةً لهطول أمطارٍ رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة على مناطق: جازان، نجران، الباحة، عسير، والأجزاء الجنوبية من منطقة الشرقية (صحراء الربع الخالي)، في حين تستمر تستمر فرصة تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة، تبوك؛ يمتد تأثيرها إلى أجزاءٍ من منطقة الجوف، وكذلك الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض (وادي الدواسر)، ولا يزال النشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من شرق المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية غربية الى غربية تتحول مساءً الى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ربية إلى شمالية غربية تتحول شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.