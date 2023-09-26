"الموارد البشرية": جهود توطينية أسهمت في توظيف أكثر من 10 آلاف مواطن ومواطنة في قطاع الصيدلة

وامتدادًا لمبادرات توطين القطاعات الطبية التي عملت عليها الوزارة بالتشارك مع وزارة الصحة، ومنذ عام 2020؛ فقد أدى تطبيق القرار إلى مزيد من النتائج الإيجابية بتخطي عدد المواطنين العاملين في قطاع الصيدلة المستهدف المرسوم له بنسبة 700%؛ حيث ارتفع عدد المواطنين العاملين من 1266 صيدليًّا إلى أكثر من 10 آلاف صيدلي وصيدلية، ليؤكد نجاح قرار توطين القطاع.