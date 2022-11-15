قصر اليمامة.. خادم الحرمين يترأس جلسة "الوزراء"

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الجلسة التي عقدها #مجلس_الوزراء في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
واطلع المجلس على مجمل اللقاءات والمحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول في الأيام الماضية، ومنها الاتصال الهاتفي الذي تلقاه سمو #ولي_العهد من رئيس الجمهورية الفرنسية.
واستعرض المجلس مشاركات المملكة في عدد من الاجتماعات الإقليمية والدولية، وما اشتملت عليه من إبراز حرصها على تعزيز التعاون في إطار مجلس التعاون الخليجي ومجموعة العشرين، وكذا دورها المحوري في الاقتصاد العالمي، وضمان استقرار أسواق الطاقة، والعناية بالعمل الإنساني.