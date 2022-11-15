قصر اليمامة.. خادم الحرمين يترأس جلسة "الوزراء"

واستعرض المجلس مشاركات المملكة في عدد من الاجتماعات الإقليمية والدولية، وما اشتملت عليه من إبراز حرصها على تعزيز التعاون في إطار مجلس التعاون الخليجي ومجموعة العشرين، وكذا دورها المحوري في الاقتصاد العالمي، وضمان استقرار أسواق الطاقة، والعناية بالعمل الإنساني.