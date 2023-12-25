البرلمان العربي يرحب بالبيان الأممي بشأن التوصل إلى خريطة طريق لدعم مسار السلام في اليمن

وثمّن البرلمان العربي، الجهود الحثيثة التي بذلتها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان لتهيئة الأجواء للتوصل إلى هذه التدابير، مجددًا دعمه إلى جميع الجهود العربية والأممية التي تهدف إلى التوصل لحل سياسي شامل ونهائي للأزمة، وفقًا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها محليًا وإقليميًا ودوليًا، وهي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.