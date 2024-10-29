المرور السعودي يُتيح خدمة تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية عبر منصة أبشر

وأوضحت "الإدارة"، أن هذه الخدمة تهدف إلى تمكين المستفيدين من تمديد فترة سداد المخالفات المرورية الخاصّة بهم، وفق شروط محدّدة، من بينها تجاوز المهلة المخصّصة للاعتراض على المخالفة، التي تبلغ 30 يوما من تاريخ تسجيلها. كما يشترط تقديم طلب التمديد خلال 15 يوماً من انتهاء مهلة الاعتراض.