المرور السعودي يُتيح خدمة تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية عبر منصة أبشر

أعلن المرور السعودي، إتاحة خدمة تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية وفقاً للمادة (75) من نظام المرور، وذلك عبر منصة أبشر، دون الحاجة إلى مراجعة مقار المرور.
وأوضحت "الإدارة"، أن هذه الخدمة تهدف إلى تمكين المستفيدين من تمديد فترة سداد المخالفات المرورية الخاصّة بهم، وفق شروط محدّدة، من بينها تجاوز المهلة المخصّصة للاعتراض على المخالفة، التي تبلغ 30 يوما من تاريخ تسجيلها. كما يشترط تقديم طلب التمديد خلال 15 يوماً من انتهاء مهلة الاعتراض.
وأكّدت "الإدارة" أن الخدمة متاحة فقط للمخالفات التي يشملها نص المادة (75) من نظام المرور، ولا تشمل المخالفات المتعلقة بالمركبات قبل تاريخ 18 أبريل 2024م.
وتتيح منصة أبشر تنفيذ الخدمة بسهولة من خلال خطوات بسيطة تشمل الدخول على المنصة، واختيار الخدمات المرورية، ثم خدمة تمديد مهلة سداد المخالفات المرورية.