جامعة حائل تحقق إنجازًا عالميًا بارتفاع عدد باحثيها في قائمة نخبة الـ2٪ من علماء العالم وفق "ستانفورد"

وأكدت الجامعة أن هذا التقدم يأتي من جهود ممنهجة لدعم البحث العلمي، شملت تمكين أعضاء هيئة التدريس والباحثين من برامج تمويل البحث، وتطوير بنية تحتية بحثية متطورة، وتعزيز الشراكات العلمية، إضافة إلى برامج التدريب العلمي والنشر في مجلات محكمة؛ ليعزز هذا التصنيف فرص الجامعة في جذب مزيد من التعاون الدولي والتمويل البحثي، ويدعم برامج الدراسات العليا، ويسهم في تحويل مخرجات البحث إلى حلول تطبيقية تخدم المجتمع واحتياجات سوق العمل المحلي.