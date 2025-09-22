جامعة حائل تحقق إنجازًا عالميًا بارتفاع عدد باحثيها في قائمة نخبة الـ2٪ من علماء العالم وفق "ستانفورد"

حققت جامعة حائل إنجازًا عالميًا بارتفاع عدد باحثيها في قائمة نخبة الـ2٪ من علماء العالم وفق تصنيف "جامعة ستانفورد"، بحيث ارتفع العدد من (22) باحثًا في العام الماضي إلى (30) باحثًا هذا العام، مدرجين ضمن قائمتي (Single Year وCareer).
ويعكس هذا الإنجاز تحسنًا في مؤشرات الأداء البحثي للجامعة، استنادًا إلى معايير علمية موضوعية تشمل معدلات الاقتباس، وعدد الاستشهادات، ومعدلات النشر المشترك مع باحثين ومراكز بحثية محلية ودولية؛ لتمثل بذلك مؤشرًا على التأثير العلمي لنتائج بحوث منسوبي الجامعة وانتشارها في المنصات العلمية العالمية.
وأكدت الجامعة أن هذا التقدم يأتي من جهود ممنهجة لدعم البحث العلمي، شملت تمكين أعضاء هيئة التدريس والباحثين من برامج تمويل البحث، وتطوير بنية تحتية بحثية متطورة، وتعزيز الشراكات العلمية، إضافة إلى برامج التدريب العلمي والنشر في مجلات محكمة؛ ليعزز هذا التصنيف فرص الجامعة في جذب مزيد من التعاون الدولي والتمويل البحثي، ويدعم برامج الدراسات العليا، ويسهم في تحويل مخرجات البحث إلى حلول تطبيقية تخدم المجتمع واحتياجات سوق العمل المحلي.