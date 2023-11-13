العيسائي للسيارات تحتفل باليوبيل الذهبي كوكيل معتمد لسيارات ميتسوبيشي في السعودية

من جهته عبّر الرئيس والمدير العام التنفيذي لشركة ميستوبيشي موتورز السيد تاكاو كاتو عن سعادته وذلك خلال الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة، مؤكداً أن قدوم هذا الوفد الرفيع لحضور هذه المناسبة هو تعبير عن رغبتهم بالتواجد في هذه اللحظة التاريخية التي توثق عمق الشراكة بين ميتسوبيشي موتورز ووكيلها في المملكة شركة العيسائي للسيارات، وتابع قائلاً: "إن خمسين عاماً من الشراكة ليست إنجازاً صغيراً في صناعة السيارات، حيث تتغير التوجهات والتقنيات دائماً. لقد شهدت الرحلة صعوداً وهبوطاً، ولكن ها نحن ذا أقوى من أي وقت مضى، متفانون في تقديم تجربة مميزة لا ينساها العميل. ونعتز في ميتسوبيشي موتورز بأننا شهدنا التطور الكبير الذي عاشته المملكة العربية السعودية في كافة المجالات، وفخورون بما ساهمت فيه مركبات ميتسوبيشي في بناء هذا التطور بفاعلية، مما مكنها من كسب ثقة العملاء في المملكة بشكل متزايد مع مرور الزمن."