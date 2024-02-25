"إنسان" تحتفي بذكرى يوم التأسيس.. و"المحارب": يُجسد العمق التاريخي للمملكة

وأشار إلى أن المملكة حققت إنجازات تنموية عظيمة في كل المجالات وعلى كل الأصعدة، وتبوّأت مكانة مرموقة بين دول العالم فأصبحت ذات قرار مؤثر عالميًا، تدعو إلى السلام والأمان لكل شعوب الأرض، انطلاقًا من مبدأ الإنسانية والقيم النبيلة التي نشأت عليها هذه البلاد المباركة.