"إنسان" تحتفي بذكرى يوم التأسيس.. و"المحارب": يُجسد العمق التاريخي للمملكة

احتفت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان"، بذكرى "يوم التأسيس"، بمقر الإدارة العامة.
جاء ذلك بحضور المدير العام محمد المحارب، ومنسوبي "إنسان" وفروع الجمعية عن بُعد.
وتضمنت احتفالية "إنسان" كلمة للمدير العام رفع فيها أسمى آيات التهنئة والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- وللشعب السعودي الكريم، بمناسبة ذكرى "يوم التأسيس".
كما هنأ "المحارب" أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة الجمعية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ونائبه رئيس اللجنة التنفيذية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، وأعضاء المجلس.
وقال "المحارب": "إن "يوم التأسيس" يُجسد العمق التاريخي للمملكة الذي يمتد لأكثر من ثلاثة قرون، والاحتفاء به تعزيز لمكانة الوطن في قلوبنا وترسيخ للهوية الوطنية التي نعتز ونفخر بها".
وأضاف: نستذكر في هذا اليوم البطولات والتضحيات التي قامت على إثرها دولة عظيمة على منهج واضح ومبادئ راسخة أسست كيانًا أبهر العالم بإنجازاته وأمجاده، وقيّض الله سبحانه وتعالى، لها ملوكًا ورجالاً أكفاء ضربوا أروع الأمثلة في الصمود والرِّفعة والقوة.
وتابع: يحق لنا كسعوديين الاعتزاز بهذا اليوم الحافل بالبطولات، وهذه الذكرى والملحمة التاريخية التي سطّرها التاريخ قبل أكثر من 300 عام.
ولفت "المحارب" إلى أن نعمة الأمن والأمان التي ننعم بها في وطننا المعطاء، في حين أن كثيراً من الدول تفتقر إلى هذه النعمة.
ودعا إلى المحافظة على مكتسبات الوطن واستشعار النعم التي نرفل بها والخدمات الجليلة التي يحظى بها المواطن، وتسخير كل الممكنات له ليعيش حياة كريمة في ظل حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.
وأشار إلى أن المملكة حققت إنجازات تنموية عظيمة في كل المجالات وعلى كل الأصعدة، وتبوّأت مكانة مرموقة بين دول العالم فأصبحت ذات قرار مؤثر عالميًا، تدعو إلى السلام والأمان لكل شعوب الأرض، انطلاقًا من مبدأ الإنسانية والقيم النبيلة التي نشأت عليها هذه البلاد المباركة.
وتخلل الحفل مشاركة مجموعة من أبناء "إنسان" بعبارات عبروا فيها عن حبهم لوطنهم ووفائهم له وأبيات شعرية وطنية تجسد الولاء لولاة الأمر والوطن.