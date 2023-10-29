للرجال والنساء.. الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 18 موقعًا

وبدأت الوحدات المتنقلة بمنطقة القصيم اليوم، بتقديم خدماتها للرجال والنساء في مهرجان ثمرات الشيحية لمدة خمسة أيام، ويوم الثلاثاء تقدم الخدمة للرجال في جامعة المستقبل في بريدة لمدة يوم واحد، وللنساء في جامعة القصيم لمدة يومين؛ فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في بلدية غرب بريدة لمدة يوم واحد.