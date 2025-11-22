مطار الملك سلمان الدولي يختتم مشاركته في معرض دبي للطيران 2025

وشهدت مشاركة المطار حضورًا لافتًا لقياداته في عدد من الجلسات الحوارية، حيث شارك سانجاي خانا، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية، في جلسة بعنوان "الطيران وما بعد 2025" مقدّمًا رؤية المطار حول مستقبل صناعة الطيران والدور المحوري للمملكة في تشكيل ملامح السفر الجوي خلال العقد المقبل.