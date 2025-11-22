مطار الملك سلمان الدولي يختتم مشاركته في معرض دبي للطيران 2025

اختتم مطار الملك سلمان الدولي مشاركته في معرض دبي للطيران 2025، أحد أبرز الفعاليات العالمية المتخصصة في قطاعي الطيران والفضاء، والذي أقيم خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر 2025 في مطار آل مكتوم الدولي، بمشاركة نخبة من قادة وخبراء صناعة الطيران حول العالم.
واستعرض المطار خلال مشاركته رؤيته الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير نموذج جديد للمطارات المستقبلية، يعزز مكانة المملكة كمركز دولي للطيران والخدمات اللوجستية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. كما قدم المطار المخطط العام لمشروعه الضخم، بما في ذلك صالة الركاب رقم 6 التي تُعد من أبرز المرافق المستقبلية التي سيضمها.
وقال ماركو ميهيا، الرئيس التنفيذي المكلف لمطار الملك سلمان الدولي: "أتت مشاركتنا في معرض دبي للطيران لتسلط الضوء على رؤية المملكة لمستقبل النقل الجوي، واستعراض الجهود التي نبذلها في تطوير مطار الملك سلمان الدولي ليكون نموذجًا عالميًا في الابتكار والاستدامة. نفخر بأن نكون جزءًا من هذا الحدث المرموق الذي يجمع قادة الطيران حول العالم".
وحظي جناح المطار باهتمام واسع من زوار المعرض بفضل تصميمه المستدام واعتماده معايير متقدمة في البناء وإعادة استخدام الموارد، ما أهّله للحصول على ترشيح رسمي لجائزة Better Stands Gold المخصصة لأفضل الأجنحة المستدامة عالميًا.
وقدم الجناح تجربة غامرة لزواره مستوحاة من مراحل السفر، شملت الاستقبال، والصعود إلى الطائرة، وانطلاق الرحلة، وصولًا إلى المغادرة، في محاكاة افتراضية تحاكي رحلة المسافر الكاملة.
وشهدت مشاركة المطار حضورًا لافتًا لقياداته في عدد من الجلسات الحوارية، حيث شارك سانجاي خانا، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية، في جلسة بعنوان "الطيران وما بعد 2025" مقدّمًا رؤية المطار حول مستقبل صناعة الطيران والدور المحوري للمملكة في تشكيل ملامح السفر الجوي خلال العقد المقبل.
كما عقد المطار لقاءات استراتيجية مع شركات رائدة في تصميم وتشغيل المطارات، وحلول الطاقة النظيفة، وإدارة الحركة التشغيلية المستدامة، بهدف تعزيز تبادل المعرفة وتسريع تبني التقنيات الحديثة داخل المملكة.
يُذكر أن معرض دبي للطيران 2025 شهد مشاركة واسعة من الحكومات وشركات الطيران ومؤسسات الفضاء والدفاع، وأسهم حضور مطار الملك سلمان الدولي في إبراز رؤية المملكة وتوجهاتها الطموحة نحو بناء مستقبل جديد لقطاع الطيران في المنطقة والعالم.